2020-02-25T19:10:32+03:00
Общество

Медведь из Ростовского района опасность для людей не представляет

Специалисты ежедневно отслеживают передвижения косолапого по его следам
Полина Вачнадзе
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Ежедневно проводится мониторинг перемещения животного по его следамЕжедневно проводится мониторинг перемещения животного по его следамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Активность медведя в Петровском сельском поселении Ростовского района специалисты зафиксировали около двух недель назад. С этого момента ежедневно проводится мониторинг перемещения животного по его следам. По словам сотрудников Ярославского департамента охраны окружающей среды и природопользования, опасности для людей медведь не представляет.

- По последним данным медведь находится глубоко в лесу, фактов приближения к населенным пунктам не зафиксировано. Ситуация находится на постоянном контроле. В связи с аномальными погодными условиями на территории области фиксируются случаи выхода

из спячки и активности различных животных, в том числе и медведей. Однако следует учитывать, что такие животные в настоящее время не представляют прямой опасности для жизни и здоровья граждан, так как в условиях теплой и малоснежной зимы им достаточно корма в естественной среде обитания, - говорит председатель комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Евгений Рощин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Медведь из Ростовского района опасность для людей не представляет
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