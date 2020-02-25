2020-02-25T18:22:45+03:00
Общество

Т-34, "катюша", "летающий танк Победы". Что смогут увидеть ярославцы 9 мая

Область готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Полина Вачнадзе
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Обсудили и возможность участия Ярославля в федеральных акцияхОбсудили и возможность участия Ярославля в федеральных акцияхФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Как в Ярославской области будет отмечаться праздник Победы в этом году, обсудили на заседании регионального оргкомитета.

По традиции 9 мая по Советской площади пройдет военная и специальная техника. Планируется, что показ откроет легендарный танк Т-34-85 и знаменитая "катюша". Также будут представлены ретроавтомобили времен войны и послевоенного периода. Сейчас решается вопрос участия в ярославском параде "летающего танка Победы" -

штурмовика Ил-2 и возможность выступления 30-кратной чемпионки мира и 14-кратной чемпионки Европы Светланы Капаниной и пилотажной группы ВКС России.

Помимо этого, на Советской площади состоится шествие частей Ярославского гарнизона, воспитанников кадетских классов, а все желающие примут участие в акции "Бессмертный полк".

Обсудили и возможность участия Ярославля в федеральных акциях, таких как "Блокадный хлеб", проекте "Лица Победы", "Песни памяти на стадионах", "Память герое", "Свеча памяти". А в апреле в областной центр приедет агитпоезд "Победа", где можно будет посмотреть образцы оружия и техники, на платформах установят стилизованный медицинский вагон, вагон-теплушку, передвижной кинотеатр.

Готовится к 9 мая и Волковский театр. В День Победы там пройдет уличный концерт "фронтовой бригады" театра "Главные песни Победы" и спектакль "Он не вернулся из боя".

ИСТОЧНИК KP.RU

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