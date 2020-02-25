В Рыбинске во время празднования масленицы состоится концерт кельтской музыки

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:30:13+03:00

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В Рыбинске 27 февраля состоится концерт кельтской музыки. Шотландская группа «Гносс» выступит для горожан во время масленичных гуляний. Первый концерт состоится на Красной площади города в 16 часов, а в 19 часов коллектив повторно выступит в рыбинском Общественно-культурном центре.

- В состав группы «Гносс» входят выпускники Королевской консерватории Шотландии - Грэхэм Рори, Айдан Муди, Коннор Синклер и Крейг Бакстер, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

- Ребята из Глазго играют шотландские этнические мелодии на скрипках, флейтах, гитарах и кельтском барабане, а также поют задорные народные песни.

ИСТОЧНИК KP.RU