В Рыбинске во время празднования масленицы состоится концерт кельтской музыки
В Рыбинске 27 февраля состоится концерт кельтской музыки. Шотландская группа «Гносс» выступит для горожан во время масленичных гуляний. Первый концерт состоится на Красной площади города в 16 часов, а в 19 часов коллектив повторно выступит в рыбинском Общественно-культурном центре.
- В состав группы «Гносс» входят выпускники Королевской консерватории Шотландии - Грэхэм Рори, Айдан Муди, Коннор Синклер и Крейг Бакстер, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
- Ребята из Глазго играют шотландские этнические мелодии на скрипках, флейтах, гитарах и кельтском барабане, а также поют задорные народные песни.
ИСТОЧНИК KP.RU