2020-02-25T16:44:27+03:00
Общество

На кладбище в Селифонтове завезут песок чтобы «поднять» могилы

Захоронения, которым нет и месяца, уже провалились
Полина Вачнадзе
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Кресты покосились. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеКресты покосились. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля отреагировал на возмущения горожан. Люди, которые не так давно похоронили своих родственников на селифонтовском кладбище, мягко говоря, недовольны состоянием могил: зияют дыры в 30-40 сантиметров диаметром, кресты лежат, земля размыта.

- По данным департамента, в Селифонтово произошло проседание грунта на захоронениях, которые были сделаны зимой. Специалист ДГХ выехали на место и провели осмотр. Было принято решение завезти песок для восстановления «осевших» могил, - сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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