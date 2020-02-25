На кладбище в Селифонтове завезут песок чтобы «поднять» могилы
Департамент городского хозяйства мэрии Ярославля отреагировал на возмущения горожан. Люди, которые не так давно похоронили своих родственников на селифонтовском кладбище, мягко говоря, недовольны состоянием могил: зияют дыры в 30-40 сантиметров диаметром, кресты лежат, земля размыта.
- По данным департамента, в Селифонтово произошло проседание грунта на захоронениях, которые были сделаны зимой. Специалист ДГХ выехали на место и провели осмотр. Было принято решение завезти песок для восстановления «осевших» могил, - сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.
ИСТОЧНИК KP.RU