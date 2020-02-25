2020-02-25T16:13:48+03:00
Общество

Ярославская организация задолжала фирме из Удмуртии 6 тысяч евро

Пришлось арестовывать итальянское оборудование стоимостью почти 25 тысяч евро
Полина Вачнадзе
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Желающих приобрести такое довольно специфическое оборудование не нашлось. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиЖелающих приобрести такое довольно специфическое оборудование не нашлось. ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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Ярославские приставы помогли фирме из Удмуртии вернуть деньги, которые ей задолжала ярославская компания.

Исполнительное производство было возбуждено в отношении фирмы, которая специализируется на выращивании зернобобовых и масленичных культур. В суд обратилась вторая сторона договора – организация из Удмурдской республики и суд встал на ее сторону, решив взыскать с ярославцев 6 тысяч евро и 40 тысяч рублей судебных расходов, а также обратить взыскание на залоговое имущество. В срок и добровольно должник деньги не перечислил.

- Судебный пристав выехал на место, где находится залоговое имущество, и арестовал итальянское дождевальное оборудование, а именно консоль для деликатного орошения и дождевальную машину. Первоначальная их стоимость 24880 евро, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Желающих приобрести такое довольно специфическое оборудование не нашлось. Тогда взыскатель из Удмуртии согласился принять арестованное имущество в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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