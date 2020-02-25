Как в Ярославле будут выплачиваться мартовские пенсии

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:49:56+03:00

В марте меняется график выплаты пенсий и других социальных пособий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в Ярославле в марте меняется график выплаты пенсий и других социальных пособий.

В городских почтовых отделения с 6-разовой доставкой пенсии будут приносить таким образом: 6 марта – за 6 и 8 марта, 7 марта – за 7 и 9 марта.

В отделениях с 5-разовой доставкой, где выходные воскресенье и понедельник: 5 марта- за 5 и 8 марта, 6 марта – за 6 и 9 марта, 7 марта – за 7 и 10 марта.

На почтах с 5-разовой доставкой и выходными субботой и воскресеньем пенсии будут выплачивать 5 марта за 5 и 7 марта, 6 марта – за 6, 8 и 9 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU