В Ярославле задержали серийного вора, который «работал» в поликлиниках

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:44:03+03:00

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В Ярославле задержали нигде не работающего 60-летнего мужчину. Себе на жизнь он зарабатывал тем, что ходил по поликлиникам и из кабинетов крал кошельки сотрудников. Кстати, из мест лишения свободы злоумышленника выпустили только осень прошлого года.

Из поликлиники в Красноперекопском районе он украл кошелек, в котором лежали 15 тысяч рублей. Воришку удалось установить при помощи камер виденаблюдения. Потом установили, что этот же человек причастен к аналогичным преступлениях, совершенных в других медицинских учреждениях – поликлиниках Красноперекопского и Заволжского районов.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU