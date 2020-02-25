В Ярославские колонии не дали переправить героин и «синтетику»

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:10:05+03:00

26-летний ярославец пытался перекинуть за высокий забор два мобильника. ФОТО: УФСИН России по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

За прошедшую неделю сотрудники ярославского УФСИН пресекли пять попыток доставить в исправительные учреждения запрещенные предметы и наркотики.

У угличской колонии №3 оперативники задержали двоих мужчин 38 и 37 лет, которые собирались перебросить через стену героин. Потом экспертиза установило, что в свертке находилось 3,25 грамма наркотика.

У забора той же колонии поймали троицу, у одного из задержанный при себе находилось почти 3 грамма героина.

Попался и «почтальон», доставлявший запрещенный препарат в колонию №1. 20-летний молодой человек ранее сам отбывал наказание и, судя по всему, будет делать это снова. Он собирался перебросить «посылку» - синтетический наркотик весом 2,025 грамма.

- В подобных случаях нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.

А вот другие «курьеры», скорее всего, отделаются административкой. 26-летний ярославец пытался перекинуть за высокий забор два мобильника, обмотанные скотчем, другой планировал перебросить три сотовых телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU