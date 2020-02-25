2020-02-25T15:01:22+03:00
Происшествия

В Ярославской области горел пассажирский автобус

ЧП произошло сегодня, 25 февраля
Полина Вачнадзе
Поделиться:
На месте работали 8 спасателей и две машиныНа месте работали 8 спасателей и две машиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сообщение о возгорании автобуса сотрудникам МЧС поступило около половины восьмого утра. Автобус загорелся в Угличском районе, на первом километре Ростовского шоссе.

- У него загорелся моторный отсек. Когда спасатели прибыли на место, в салоне пассажиров не было. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

На месте работали 8 спасателей и две машины. Возгорание ликвидировали за несколько минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске во время празднования масленицы состоится концерт кельтской музыки
На кладбище в Селифонтове завезут песок чтобы «поднять» могилы
Осторожно, медведь! В Ярославской области рано проснувшийся хищник может напасть на людей
Ярославская организация задолжала фирме из Удмуртии 6 тысяч евро
Как в Ярославле будут выплачиваться мартовские пенсии
В Ярославле задержали серийного вора, который «работал» в поликлиниках
В Ярославские колонии не дали переправить героин и «синтетику»
В Ярославской области горел пассажирский автобус
В Ярославле из-за бесхозной коробки снова эвакуировали посетителей торгового центра
В одном из дворов Ярославля жильцы устроили настоящую свалку
В Ярославской области реставрируют храм Богоявления на Острову
Ярославский уклонист от альтернативной гражданской службы пойдет под суд
Ярославские приставы арестовали 250 тысяч квадратов земли из-за долга в 56 миллионов рублей