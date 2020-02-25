В Ярославской области горел пассажирский автобус

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:01:22+03:00

На месте работали 8 спасателей и две машины Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сообщение о возгорании автобуса сотрудникам МЧС поступило около половины восьмого утра. Автобус загорелся в Угличском районе, на первом километре Ростовского шоссе.

- У него загорелся моторный отсек. Когда спасатели прибыли на место, в салоне пассажиров не было. Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

На месте работали 8 спасателей и две машины. Возгорание ликвидировали за несколько минут.

ИСТОЧНИК KP.RU