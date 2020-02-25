2020-02-25T15:16:30+03:00
Происшествия

В Ярославле из-за бесхозной коробки снова эвакуировали посетителей торгового центра

Это уже второй подобный случай за последние несколько дней
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Из ТЦ вновь эвакуировали посетителей. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеИз ТЦ вновь эвакуировали посетителей. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Ярославле сегодня, 25 февраля, снова эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Аура». Рядом с одним из магазинов стояла бесхозная коробка, которая и вызвала подозрения.

- Приехали сотрудники полиции, еще до их прибытия всех посетителей и персонал магазина эвакуировали. Подозрительную коробку обследовали специалисты, взрывчатых веществ там не обнаружили, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В таре лежали строительные инструменты, вскоре нашелся и их хозяин.

- Я из-за этого "недостроителя" обед свой не доел, - возмущаются в соцсетях.

- А кого-то стригли в усиленном режиме в четыре руки, - отвечают ярославцу.

Посетителей уже снова пустили в торговый центр. За последние дни это не первый случай эвакуации из данного ТЦ. 22 февраля позвонил неизвестный, после чего людей пришлось выводить с ночных киносеансов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске во время празднования масленицы состоится концерт кельтской музыки
На кладбище в Селифонтове завезут песок чтобы «поднять» могилы
Осторожно, медведь! В Ярославской области рано проснувшийся хищник может напасть на людей
Ярославская организация задолжала фирме из Удмуртии 6 тысяч евро
Как в Ярославле будут выплачиваться мартовские пенсии
В Ярославле задержали серийного вора, который «работал» в поликлиниках
В Ярославские колонии не дали переправить героин и «синтетику»
В Ярославской области горел пассажирский автобус
В Ярославле из-за бесхозной коробки снова эвакуировали посетителей торгового центра
В одном из дворов Ярославля жильцы устроили настоящую свалку
В Ярославской области реставрируют храм Богоявления на Острову
Ярославский уклонист от альтернативной гражданской службы пойдет под суд
Ярославские приставы арестовали 250 тысяч квадратов земли из-за долга в 56 миллионов рублей