В Ярославле из-за бесхозной коробки снова эвакуировали посетителей торгового центра

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:16:30+03:00

Это уже второй подобный случай за последние несколько дней

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В Ярославле сегодня, 25 февраля, снова эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Аура». Рядом с одним из магазинов стояла бесхозная коробка, которая и вызвала подозрения.

- Приехали сотрудники полиции, еще до их прибытия всех посетителей и персонал магазина эвакуировали. Подозрительную коробку обследовали специалисты, взрывчатых веществ там не обнаружили, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В таре лежали строительные инструменты, вскоре нашелся и их хозяин.

- Я из-за этого "недостроителя" обед свой не доел, - возмущаются в соцсетях.

- А кого-то стригли в усиленном режиме в четыре руки, - отвечают ярославцу.

Посетителей уже снова пустили в торговый центр. За последние дни это не первый случай эвакуации из данного ТЦ. 22 февраля позвонил неизвестный, после чего людей пришлось выводить с ночных киносеансов.

ИСТОЧНИК KP.RU