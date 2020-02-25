2020-02-25T13:30:51+03:00
Общество

Ярославский уклонист от альтернативной гражданской службы пойдет под суд

Молодой человек должен был отработать почтальоном
Полина Вачнадзе
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Ярославец написал в военкомат заявление о замене обычной службы альтернативнойЯрославец написал в военкомат заявление о замене обычной службы альтернативнойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Перед судом предстанет 20-летний житель Брагина. Он обвиняется в уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы, будучи освобожденным от прохождения военной службы.

В 2017 году ярославец написал в военкомат заявление о замене обычной службы альтернативной и был отправлен проходить ее на почту.

В июле прошлого года обвиняемый и ФГПУ «Почта России» заключили трудовой договор, по которому молодой человек должен был работать почтальоном 1 класса. Но на работу он не вышел.

- Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или до 480 часов обязательных работ или арест на срок до 6 месяцев, - сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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