Ярославские приставы арестовали 250 тысяч квадратов земли из-за долга в 56 миллионов рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:55:11+03:00

Судебные приставы рекомендуют проверять на наличие долгов как продавцов, так и покупателей. ФОТО: УФССП по Ярославской области

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Компания, специализирующаяся на торговле строительными материалами, приобрела земли, но вот деньги за них не отдала. Долг составил порядка 56 миллионов рублей.

Требования приставов погасить задолженность форма игнорировала, поэтому пришлось пойти на крайние меры.

- Судебные приставы-исполнители обратили взыскание на имущество должника – шесть земельных участков общей площадью 250 тысяч квадратных метров, расположенных в сельсовете Приухринский. Уже направлена заявка на торги, где будет реализовано арестованное имущество, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Тем временем, судебные приставы рекомендуют проверять на наличие долгов как продавцов, так и покупателей. Для этого существует сайт ведомства r76.fssprus.ru. наличие долгов является поводом задуматься – стоит ли доверять человеку или компании, если имеются долги. Напомним, что аналогичный случай был недавно в Пошехонском районе. Там судебные приставы арестовали 15 участков, так как организация задолжала 66 миллионов рублей продавцу.

ИСТОЧНИК KP.RU