2020-02-25T12:55:11+03:00
Общество

Ярославские приставы арестовали 250 тысяч квадратов земли из-за долга в 56 миллионов рублей

Фирма земли взяла, но отдать за них деньги «забыла»
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Судебные приставы рекомендуют проверять на наличие долгов как продавцов, так и покупателей. ФОТО: УФССП по Ярославской областиСудебные приставы рекомендуют проверять на наличие долгов как продавцов, так и покупателей. ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Компания, специализирующаяся на торговле строительными материалами, приобрела земли, но вот деньги за них не отдала. Долг составил порядка 56 миллионов рублей.

Требования приставов погасить задолженность форма игнорировала, поэтому пришлось пойти на крайние меры.

- Судебные приставы-исполнители обратили взыскание на имущество должника – шесть земельных участков общей площадью 250 тысяч квадратных метров, расположенных в сельсовете Приухринский. Уже направлена заявка на торги, где будет реализовано арестованное имущество, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Тем временем, судебные приставы рекомендуют проверять на наличие долгов как продавцов, так и покупателей. Для этого существует сайт ведомства r76.fssprus.ru. наличие долгов является поводом задуматься – стоит ли доверять человеку или компании, если имеются долги. Напомним, что аналогичный случай был недавно в Пошехонском районе. Там судебные приставы арестовали 15 участков, так как организация задолжала 66 миллионов рублей продавцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области реставрируют храм Богоявления на Острову
Ярославский уклонист от альтернативной гражданской службы пойдет под суд
Ярославские приставы арестовали 250 тысяч квадратов земли из-за долга в 56 миллионов рублей
В Ярославле спасатели сняли с неисправного судна 8 человек
Ярославские энергетики подключили к электросетям новый детский сад
В Ярославле стартовала Главная Масленица страны
«Дом разваливается на части». В Ярославле от дома отвалился кусок стены
В Ярославле чуть было не загорелся супермаркет
В Переславском районе в ДТП погиб мужчина
«Такого нет и на заброшенных кладбищах». Ярославцев возмутило состояние кладбища в Селифонтово
В Ярославле скоро будут судить группу из пятерых наркоторговцев
В результате ДТП на трассеМ8 в Ярославской области есть пострадавшие
В Рыбинске мошенники «предотвратили» получение кредита на имя заявительницы
«Михалычу» снова не удалось вывести «Шинник» в финал Кубка ФНЛ
Какой будет последняя неделя февраля в Ярославле: прогнозы синоптиков
В Ярославской области в минувшие сутки случилось несколько аварий
В Ярославской области пассажир такси оказался нелегальным иностранцем и предложил полиции взятку
Пиковый джокер Михаила Терехова снимает вопрос о победителе
Молодой ярославец зарегистрировал в своей квартире восьмерых мигрантов
Гол Егора Аверина принес «Локомотиву» победу в матче с «Авангардом»
В Ярославле штормовой ветер повалил масленичных кукол на улице Андропова
За один день «работники банка» украли у ярославцев более 200 тысяч рублей
Из-за анонимного звонка «Ауру» эвакуировали, а помещения обследовали кинологи