2020-02-25T12:40:27+03:00
Общество

В Ярославле спасатели сняли с неисправного судна 8 человек

Судно сломалось на Которосли около Толбухинского моста
Полина Вачнадзе
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Чуть позже к берегу было доставлено и поврежденное судно. ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской защиты" Ярославль ВКонтактеЧуть позже к берегу было доставлено и поврежденное судно. ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской защиты" Ярославль ВКонтакте
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Прогулка отдыхающих по водным просторам Ярославля закончилась вызовом спасателей. 24 февраля сотрудники Центра гражданской защиты, которые дежурили на посту Центрального пляжа, выехали на помощь 8 людям, которые на судне на воздушной подушке дрейфовали по Которосли. Их транспортное средство сломалось в районе Толбухинского моста, самостоятельно его завести не получилось.

На аэролодке «Пиранья» спасатели добрались до терпящих бедствие. На берег эвакуировали 8 человек, в том числе троих детей. Первая помощь никому из них не понадобилась.

Чуть позже к берегу было доставлено и поврежденное судно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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