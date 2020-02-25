В Ярославле спасатели сняли с неисправного судна 8 человек
Прогулка отдыхающих по водным просторам Ярославля закончилась вызовом спасателей. 24 февраля сотрудники Центра гражданской защиты, которые дежурили на посту Центрального пляжа, выехали на помощь 8 людям, которые на судне на воздушной подушке дрейфовали по Которосли. Их транспортное средство сломалось в районе Толбухинского моста, самостоятельно его завести не получилось.
На аэролодке «Пиранья» спасатели добрались до терпящих бедствие. На берег эвакуировали 8 человек, в том числе троих детей. Первая помощь никому из них не понадобилась.
Чуть позже к берегу было доставлено и поврежденное судно.
ИСТОЧНИК KP.RU