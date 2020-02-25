В Ярославле спасатели сняли с неисправного судна 8 человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:40:27+03:00

Чуть позже к берегу было доставлено и поврежденное судно. ФОТО: группа МКУ "Центр гражданской защиты" Ярославль ВКонтакте

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Прогулка отдыхающих по водным просторам Ярославля закончилась вызовом спасателей. 24 февраля сотрудники Центра гражданской защиты, которые дежурили на посту Центрального пляжа, выехали на помощь 8 людям, которые на судне на воздушной подушке дрейфовали по Которосли. Их транспортное средство сломалось в районе Толбухинского моста, самостоятельно его завести не получилось.

На аэролодке «Пиранья» спасатели добрались до терпящих бедствие. На берег эвакуировали 8 человек, в том числе троих детей. Первая помощь никому из них не понадобилась.

Чуть позже к берегу было доставлено и поврежденное судно.

ИСТОЧНИК KP.RU