2020-02-25T13:45:39+03:00
Общество

В Ярославской области реставрируют храм Богоявления на Острову

Здесь был крещен адмирал Федор Ушаков
Светлана Крутикова
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В Ярославской области возрождают храм Богоявления на Острову, где был крещен Федор УшаковВ Ярославской области возрождают храм Богоявления на Острову, где был крещен Федор УшаковФото: Правительство Ярославской области
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В селе Хопылево продолжаются работы по восстановлению церкви Богоявления на Острову. Начали их еще в 2017 году. За это время удалось привести в порядок внешний вид храма. Сейчас идет внутренняя реставрация.

- Не так давно церковь была в плохом состоянии. Оставить ее разрушаться мы не могли: ведь именно здесь был крещен адмирал Федор Ушаков. И место его крещения – место силы, - написал на своей странице в соцсетях губернатор региона Дмитрий Миронов.

В небольшой части храма уже можно вести службы. Вчера, 24 февраля, здесь прошла божественная литургия, приурочена она была к 275-летию со дня рождения Федора Ушакова. Рядом с храмом Богоявления ведут реконструкцию и церкви Александра Невского. Ее построили еще в начале 20-го века. На базе храмового комплекса планируют открыть патриотический центр и проводить фестивали под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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