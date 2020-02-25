2020-02-25T12:02:49+03:00
Общество

Ярославские энергетики подключили к электросетям новый детский сад

Трехэтажное здание во Фрунзенском районе вскоре откроет двери для первых маленьких посетителей.
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Потребляемая мощность объекта составила 148 кВтПотребляемая мощность объекта составила 148 кВт
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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» выполнили работы по технологическому присоединению к электрическим сетям нового детского сада в городе Ярославле.

Трехэтажное здание во Фрунзенском районе вскоре откроет двери для первых маленьких посетителей. Дошкольное образовательное учреждение расположено по улице Кирпичной - в месте активного жилищного строительства. Сад рассчитан на 220 детей, также в нем есть спортзал, медпункт, кабинеты психологов и логопедов, для прогулок предусмотрена большая огороженная территория с верандами. А первыми гостями в нем могут стать энергетики с уроком по безопасному обращению с электричеством.

Сотрудники Ярэнерго активно посещают школы, детские садики и лагеря, где рассказывают детям об электрическом токе и основных правилах, которые необходимо соблюдать при обращении с ним.

Детский сад, строительство которого велось в рамках национального проекта «Демография» и региональной адресной инвестиционной программы, создаст комфортные условия для молодых семей с детьми из близлежащих новостроек. Образовательное учреждение получает электроэнергию от подстанции «Южная» филиала «Россети Центр Ярэнерго». Потребляемая мощность объекта составила 148 кВт.

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