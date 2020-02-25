В Ярославле стартовала Главная Масленица страны

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:33:22+03:00

В этом году она проходит под девизом «Блины! Перфоманс! Променад!»

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Торжественно и ярко вчера, 24 февраля, открылся фестиваль «Главная Масленица страны» в Ярославле. Начался праздник с карнавального шествия. Театрализованная колонна прошла от памятника Некрасову на набережной Волги до Советской площади. По традиции шествие возглавил отряд гвардейцев Государыни Масленицы. В их числе были и известные общественники города. В шествии приняли участие больше 2 тысяч жителей и гостей города.

По окончании шествия на Советской площади прошла церемония открытия фестиваля. Вместе с Государыней Масленицей гвардейцы зажгли огонь, который будет храниться в резиденции 7 дней.

Организаторы фестиваля подготовили для ярославцев интересную программу. Гости праздника сыграли в конфетный хоккей, сырный керлинг и бадминтон на сковородах, проверили свои способности в рисовании, ходьбе на березовых ходулях. «Масленичные игрища» прошли в сквере на Андропова. Испытать себя можно было в эстафете «Как сыр в масле», кроссе «Медвежьи бега», а также в «Валяном турнире». Многих гостей фестиваля заинтересовала традиционная выставка масленичных кукол «Краса Масленица – 2020». Правда, сильный ветер внес свои коррективу в расстановку кукол.

Она открылась в центре города накануне праздника. И, конечно же, какая масленица без блинов. На открывшемся «Блинном подворье» прошли кулинарные мастер-классы и батлы. Масленичные гуляния пройдут в Ярославле до 1 марта. Всю неделю в центре будут работать «Ярилова слобода», «Масленичный дом» и «Блинное подворье». Жители и гости Ярославля смогут посетить различные мастер-классы и поучаствовать в конкурсах. Для всех желающих проведут бесплатные часовые экскурсии по историческому центру города.

ИСТОЧНИК KP.RU