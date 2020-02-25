В Ярославле чуть было не загорелся супермаркет
Огонь удалось вовремя потушить
Огонь быстро потушили. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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Пожар начался утром 24 февраля в супермаркете, который находится в Дзержинском районе на улице Блюхера. Загорелся мусор в транспортных телегах, которые стоят на улицах у магазина. К счастью, огонь удалось вовремя локализовать и он не добрался до внутренних помещений.
- Было задействовано две единицы техники, шесть человек личного состава. Пожар был ликвидирован через несколько минут, никто из людей не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU