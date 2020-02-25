2020-02-25T10:10:48+03:00
Происшествия

В Переславском районе в ДТП погиб мужчина

Столкнулись «Хендай» и «Скания» с полуприцепом
Полина Вачнадзе
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Погиб водитель легковушки. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерПогиб водитель легковушки. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ДТП на федеральной трассе «Москва – Холмогоры» произошло сегодня, 25 февраля, около двух часов ночи. На 148 километре столкнулись автомобиль «Хендай», которым управлял 40-летний мужчина, и «Скания» с полуприцепом.

Спасти водителя легковушки не удалось – он скончался на месте аварии еще до приезда машины скорой помощи.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС, оперативно-следственная группа. Сейчас выясняются вес обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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