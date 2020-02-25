2020-02-25T09:56:35+03:00
Общество

«Такого нет и на заброшенных кладбищах». Ярославцев возмутило состояние кладбища в Селифонтово

Могилы, которым еще нет и месяца, уже провалились
Полина Вачнадзе
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Некоторые могилы провалились. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеНекоторые могилы провалились. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Пост гнева – так назвала свое сообщение в группе «Подслушано в Ярославле» женщина, которая недавно похоронила отца на кладбище в Селифонтове. По ее словам, приехав на могилу она испытала ужас от того, что творится там.

- Такого нет и на старых заброшенных кладбищах. Могилы, которым нет и месяца,провалились, стали в один уровень с землей. На многих могилах зияют дыры в 30-40 сантиметров в диаметре, земля просто размыта, там вода. Кресты практически лежат на земле, ямы стараешься обходить подальше, чтобы не провалиться в могилу. Даже страшно представить, что происходит на глубине 2 метров, воду видно в провалах. А ведь этим захоронениям нет и месяца! Этим могилам две-три недели максимум. Господа чиновники, а вы хотели бы, чтобы ваши близкие были так же похоронены? Неужели наши родители и близкие достойны такого свинского отношения? – пишет разгневанная ярославна.

Участники группы активно включились в обсуждение проблемы. Пост набрал порядка 150 комментариев. Многие поддержали возмущение женщины, другие предлагают отойти от обычая хоронить людей и начать их кремировать. Но нашлись и те, кто не увидел в проблеме ничего серьезного.

- Автор, вы меня извините, чего орать? Почему в шоке? Погода какая? Ну, был бы мороз, весной так же просели бы холмики, вода грунт подтачивает, что орать, - пишет Олег Кромин.

- Так противно! Не пост о беде, о месте захоронения, а место, где плевать, как хоронят, место для рекламы крематория и ритуалок! Городское кладбище Селифонтово явно не место для похорон. Смотрели на людей с города, что ездили в болото, аж слезы наворачиваются, бедные люди. Как хоть они вообще дошли на него, а не то, что доехали. Где, господа, дальше будем хоронить? – задает риторический вопрос Яна Яшина.

КП-Ярославль, в свою очередь, задала вопросы мэрия города. Ждем на них ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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