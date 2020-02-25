2020-02-25T09:26:09+03:00
Происшествия

В Ярославле скоро будут судить группу из пятерых наркоторговцев

Мужчина, выполнявший функции курьера, был задержан с 2 килограммами наркотиков
Полина Вачнадзе
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Все пятеро членов группы – наркопотребителиВсе пятеро членов группы – наркопотребителиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Ярославской области завершила расследование уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы. Мужчины и две женщины занимались сбытом наркотиков в Ярославле.

Все функции в группе были строго распределены, каждый отвечал за свой «сектор». По указанию руководителя курьер привозил из Москвы героиносодержащие смеси и передавал их оптовым закладчикам. Кстати, курьер был задержан с поличным, когда возвращался из Московской области с очередной партией. При нем была смесь, содержащая героин – около 1000 свертков, общий вес которых составил 2 килограмма. В своей обычной жизни мужчина работал простым автомехаником в салоне.

Эти наркотики должны были передать оптовым закладчикам – семейной паре.

- Они получали от курьера крупные партии наркотика – от 500 до 1000 свертков, а потом помещали их в тайники по 10-20 свертков. Мужчина-закладчик официально работал на заводе, курьером «подрабатывал» по вечерам. Его супруга нигде не работала, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Из тайников препараты забирали розничные закладчики, которые делали другие тайники, по 1-2 сверткам в каждом. Оттуда их забирали наркоманы. Розничными закладчиками тоже работали супруги. Оба были официально трудоустроены: женщина работала продавцом, а ее муж – разнорабочим. При этом нижестоящие участники преступной группы не знали вышестоящих, что обеспечивало высокую конспирацию.

Работа этой компании была остановлена весной прошлого года. В обще сложности полицейские изъяли около 3 килограммов наркотиков.

- Все пятеро членов группы – наркопотребители. Они обвиняются в совершении восьми тяжких и особо тяжких преступлений. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд, - поясняет пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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