В результате ДТП на трассеМ8 в Ярославской области есть пострадавшие
Авария произошла на 149 километре
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославской области в ночь с 24 на 25 февраля произошло ДТП с участием легковых автомобилей Scania и Hyundai. Авария случилась в два часа 20 минут ночи на 149 километре трассы М8.
- В ликвидации последствий ДТП от регионального МЧС приняли участие три человека и одна единица техники, - добавили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.
В результате столкновения есть пострадавшие. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU