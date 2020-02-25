2020-02-25T08:41:04+03:00
Происшествия

В результате ДТП на трассеМ8 в Ярославской области есть пострадавшие

Авария произошла на 149 километре
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославской области в ночь с 24 на 25 февраля произошло ДТП с участием легковых автомобилей Scania и Hyundai. Авария случилась в два часа 20 минут ночи на 149 километре трассы М8.

- В ликвидации последствий ДТП от регионального МЧС приняли участие три человека и одна единица техники, - добавили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

В результате столкновения есть пострадавшие. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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