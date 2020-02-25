В Рыбинске мошенники «предотвратили» получение кредита на имя заявительницы
Женщина лишилась более 44 тысяч рублей
Женщина сама передала мошенникам информацию о банковской карте и пароль.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, ставшая очередной жертвой телефонных мошенников. Потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.
- Под предлогом предотвращения несанкционированного получения кредита третьим лицом на имя заявителя, путем обмана получила информацию о банковской карте и пароль, - уточнили в пресс-службе полиции Рыбинска. - После чего произошло списание денежных средств в сумме более 44 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведутся следственные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU