«Михалычу» снова не удалось вывести «Шинник» в финал Кубка ФНЛ

24 Февр. 2020 2020-02-24T22:15:06+03:00

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Играть в полуфинале проходящего на Кипре традиционного зимнего Кубка ФНЛ ярославцам предстояло против клуба российской премьер-лиги «Тамбова», который тренирует известный в недавнем прошлом игрок «Спартака» Дмитрий Парфенов. Одно это свидетельствует о том, какой серьезный противник достался команде Александра Побегалова. И не столь важно, что «Тамбов» не в лидерах премьер-лиги. Просто так, как бы ни за что, в премьер лигу не попасть. Однако в матче с командой нашего «Михалыча» никакого весомого перевеса у Тамбова не было. Более того. Еще в первом тайме ярославцы имели отличный шанс поставить «Тамбов» в положение проигрывающего, когда на 12-й минуте после прострела с левого фланга в штрафную мяч оказался на другом углу вратарской у Александра Эктова. Но удар у «Рыжего» не получился. Были потом и другие острые моменты у ворот «Тамбова», но удивительным образом не было ни одного удара в створ. Возможно, сказывалось отсутствие Низамутдинова. Правда, на самой первой минуте второго тайма Алексей Пугин примерно с линии штрафной нанес-таки удар в створ, но точно в руки вратарю. Большего подопечным «Михалыча» создать у чужих ворот так и получалось, хотя стараний было много. Подводила суетливость вкупе с невнимательностью. Невнимательность нашей защиты не раз ставила в тупик нашего вратаря Дмитрия Яшина, хотя и ему практически не доводилось показывать мастерство. За 90 минут основного времени Дмитрию всего один раз довелось отразить летевший в ворота мяч, хотя пару раз отскоки от наших защитников едва не становились роковыми. Время шло, на табло только нули. Все шло к тому, что придется бить серию послематчевых пенальти. Видимо, убаюканные этим ожиданием наши парни в добавленные три минуты стали фолить у бровки. Мол, ничего такого страшного. Первый фол ничем не повернулся особым. И надо же такого случиться, что уже на самых последних секундах тамбовчане вместо навеса в штрафную разыграли мяч к лицевой и оттуда прострел низом. В попытке прервать прострел Николай Покидышев срезал мяч в угол ворот Яшина. Можно сказать, сами себе гол привезли. Досадно. «Михалыч», как и в прошлом году, остался без финала. Теперь только за 3-е место осталось сыграть.

«Шинник» - «Тамбов» - 0:1 (0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU