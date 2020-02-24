2020-02-24T20:13:23+03:00
Общество

Какой будет последняя неделя февраля в Ярославле: прогнозы синоптиков

Ожидаются обильные осадки
Екатерина РЯБЦЕВА
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Из-за разницы температур на дорогах возможна гололедицаИз-за разницы температур на дорогах возможна гололедицаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Последняя неделя февраля не будет щедра на солнечные дни. Ночами температура воздуха опустится ниже нуля и достигнет отметки -6 градусов. Днем синоптики прогнозируют небольшой плюс, облачную с прояснениями погоду и снегопад.

Подует несильный западный ветер: 6-11 метров в секунду. Из-за разницы температур возможна гололедица. Будьте внимательны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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