Какой будет последняя неделя февраля в Ярославле: прогнозы синоптиков

24 Февр. 2020 2020-02-24T20:13:23+03:00

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Последняя неделя февраля не будет щедра на солнечные дни. Ночами температура воздуха опустится ниже нуля и достигнет отметки -6 градусов. Днем синоптики прогнозируют небольшой плюс, облачную с прояснениями погоду и снегопад.

Подует несильный западный ветер: 6-11 метров в секунду. Из-за разницы температур возможна гололедица. Будьте внимательны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU