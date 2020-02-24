Какой будет последняя неделя февраля в Ярославле: прогнозы синоптиков
Ожидаются обильные осадки
Из-за разницы температур на дорогах возможна гололедицаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
Последняя неделя февраля не будет щедра на солнечные дни. Ночами температура воздуха опустится ниже нуля и достигнет отметки -6 градусов. Днем синоптики прогнозируют небольшой плюс, облачную с прояснениями погоду и снегопад.
Подует несильный западный ветер: 6-11 метров в секунду. Из-за разницы температур возможна гололедица. Будьте внимательны на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU