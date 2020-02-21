Ярославское Правительство потратит 500 тысяч на покупку 28 планшетов
Для чиновников закупят ПК «Samsung Galaxy Tab»
Закупка была размещена в интернете 20 февраля 2020 года, ее окончание запланировано на 28 февраля.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Правительство Ярославской области намерено закупить для должностных лиц планшетные компьютеры «Samsung Galaxy Tab». Цена аукциона, появившегося на сайте Госзакупок, составляет 499 тысяч 800 рублей.
- Аукцион предусматривает закупку 28 планшетных компьютеров, - говорится в документации на сайте Государственных закупок.
Закупка была размещена в интернете 20 февраля 2020 года, ее окончание запланировано на 28 февраля. Накануне стало известно, что мэрия Ярославля готова выделить почти пять миллионов рублей на печать бесплатной газеты.
ИСТОЧНИК KP.RU