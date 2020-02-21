В Ярославской области прошло 60 рейдов по контрою за транспортировкой древесины

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:01:56+03:00

Сумма административного штрафа за документацию, оформленную с нарушением требований, составляет от 50 до 700 тысяч рублей. Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области с начала 2020 года прошло около 60 рейдов по контролю за транспортировкой вырубленной древесины. Инспекторам удалось выявить шесть фактов нарушений. Все они связаны с неправильным оформлением сопроводительной документации.

- Контроль за транспортировкой древесины - один из инструментов в вопросе легализации ее оборота. Кроме того, такие мероприятия способствуют снижению количества незаконных рубок в регионе, - прокомментировал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев.

Сумма административного штрафа за документацию, оформленную с нарушением требований, составляет от 50 до 700 тысяч рублей. Кроме того, в наказание могут быть конфискованы древесина и автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU