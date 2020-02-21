В Ярославской области прошло 60 рейдов по контрою за транспортировкой древесины
В Ярославской области с начала 2020 года прошло около 60 рейдов по контролю за транспортировкой вырубленной древесины. Инспекторам удалось выявить шесть фактов нарушений. Все они связаны с неправильным оформлением сопроводительной документации.
- Контроль за транспортировкой древесины - один из инструментов в вопросе легализации ее оборота. Кроме того, такие мероприятия способствуют снижению количества незаконных рубок в регионе, - прокомментировал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев.
Сумма административного штрафа за документацию, оформленную с нарушением требований, составляет от 50 до 700 тысяч рублей. Кроме того, в наказание могут быть конфискованы древесина и автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU