Wink устроит мужчинам настоящий праздник

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:25:36+03:00

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Канал «Всё ТВ» покажет эксклюзивные онлайн-трансляции двух ярких спортивных событий: долгожданный реванш боксеров в тяжелом весе — экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри и обладателя пояса WBC (World Boxing Council) Деонтея Уайлдера, а также главный матч чемпионата Греции по футболу.

В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, выявить победителя не удалось — боксеры Фьюри (29-0-1, 20 нокаутов) и Уайлдер (42-0-1, 41 нокаут) набрали одинаковое количество очков. Уайлдер считается лучшим панчером в истории: он имеет самый высокий процент побед нокаутами. Зато защита Фьюри одна из самых лучших среди тяжеловесов.

Двенадцатираундовый поединок в тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBC пройдет в Лас-Вегасе.

В онлайн-среде бесплатно посмотреть прямую трансляцию поединка можно только в Wink на телеканале «Всё ТВ» с 05:00 до 09:00 утра по московскому времени. Еще один подарок ждет фанатов футбола. Вечером 23 февраля канал «Всё ТВ» покажет прямую трансляцию главного матча чемпионата Греции: ПАОК (Салоники) — «Олимпиакос» (Пирей). Действующий чемпион ПАОК рассчитывает защитить свой титул, но сейчас клуб «Олимпиакос» опережает своего соперника и занимает первое место в турнирной таблице.

Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20:30 на телеканале «Всё ТВ».