Мэрия Ярославля напечатает бесплатную газету за пять миллионов рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:23:19+03:00

Приложение, в отличие от основной газеты, распространяется на территории города бесплатно. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Аукцион на печать официальной городской газеты и ее приложения появился на сайте Госзакупок

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Мэрия Ярославля готова выделить более четырех миллионов 800 тысяч рублей на печать официальной городской газеты и ее приложения. Соответствующий аукцион появился 20 февраля на сайте Госзакупок. Приложение, в отличие от основной газеты, распространяется на территории города бесплатно.

- Аукцион предусматривает печать 18 номеров, тираж каждого номера составит 100 тысяч экземпляров, - говорится на сайте Государственных закупок. – Газета будет выходить с периодичностью два раза в неделю.

Стоит отметить, что ранее официальная городская газета выпускалась без приложения. Оно появилось после того, как мэром Ярославля стал Владимир Волков. Напомним, ранее стало известно, что Правительство Ярославской области потратит 17 миллионов 153 тысячи рублей на ремонт малого конференц-зала для встреч важных делегаций.

ИСТОЧНИК KP.RU