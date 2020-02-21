Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки вертолета в Ярославской области

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:45:51+03:00

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Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и использования воздушного пространства. Причиной такой проверки стала жесткая посадка вертолета «Робинсон 44».

Вчера, 20 февраля, в 15:15 на базе отдыха «Попов луг» у поселка Веслево Переславского района вертолет задел ЛЭП и упал на землю. Пострадал пилот – Андрей Шелестов, известный предприниматель и блогер. Чуть позже врачи районной больницы сообщили, что его жизни ничего не угрожает, у мужчины повреждена нога.

Результаты проверки поставлены Северо-Западным транспортным прокурором на личный контроль, сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU