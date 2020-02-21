Масленица-2020 в Ярославле побила рекорд по количеству кукол

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:23:20+03:00

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В сквере на улице Андропова в Ярославле отрылась выставка масленичных кукол. В этом году участники поставили рекорд – на конкурс подано 240 заявок. Никаких ограничений не было – создатели кукол старались кто во что горазд. Главное, чтобы высота была не менее 1,5 метров. Костюмы выполнены в разных техниках и стилях, как с соблюдением традиционных мотивов, так и в оригинальном авторском решении.

В этом году заявилось много новых команд. В конкурсе приняли участие семьи и индивидуальные авторы, заявились участники из Любимского, Ярославского и Тутаевского районов, впервые на суд зрителей представила свою работу команда волонтеров.

Итоги конкурса подведут в конце масленичной недели, авторы лучших получат подарки. Оцениваться будут качество исполнения, пропорции, сочетание тканей и использование русских традиций. Судьбу экспонатов определят их создатели: либо заберут себе, либо отдадут на костер. Сжигание главного чучела Масленицы пройдут в парке на острове Даманский 1 марта в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU