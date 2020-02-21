В Ярославской области получить жилье смогут не только многодетные родители

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:36:34+03:00

Сертификат на покупку или строительства жилья смогут получить не только многодетные семьи Фото: Михаил ФРОЛОВ

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С 2021 года 30 процентов сертификатов на покупку или строительство жилья по программе «Молодая семья» выделят родителям, которые не имеют статуса многодетных.

- Внесенные изменения наконец-то сдвинут с «мертвой точки» очередь для молодых не многодетных семей. Сейчас решили важную задачу квотирования средств для семей различных категорий, - пояснил начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.

По закону приоритет на получение квоты на покупку или строительство жилья у многодетных родителей. Именно поэтому семьи, у которых один-два ребенка или пока нет детей, не продвигались в очереди второй год. Принятое постановление поможет изменить ситуацию. В 2020 году в Ярославле сертификаты получат 52 молодых семьи. На эти цели выделят 73,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU