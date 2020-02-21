В Ярославской области изменилось расписание рыбинских автобусов

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:11:56+03:00

Сейчас в рейсы «Ярославль – Рыбинск» и обратно ходят 15 автобусов Фото: Правительство Ярославской области

Также на маршрут введены новые автобусы большей вместимости

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Автобусы «Ярославль – Рыбинск начали ходить по новому расписанию, в первую очередь, это связано с большим пассажиропотоком.

- Выявлены основные часы пиковых нагрузок. Благодаря новому расписанию интервал между отправлениями утром из Рыбинска сокращен до 15 минут, а из Ярославля во второй половине дня – до 20 минут, - сказал и.о.директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Кроме того, рейсы состыкованы с прибытием поездов из Москвы.

С 20 февраля на маршруте №500 начали работать три дополнительные автобуса на 55 мест каждый. Все машины повышенной комфортности, планируется, что они будут работать в пиковые часы.

Сейчас в рейсы «Ярославль – Рыбинск» и обратно ходят 15 автобусов, в том числе шесть – большого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU