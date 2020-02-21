В Ярославской области изменилось расписание рыбинских автобусов
Автобусы «Ярославль – Рыбинск начали ходить по новому расписанию, в первую очередь, это связано с большим пассажиропотоком.
- Выявлены основные часы пиковых нагрузок. Благодаря новому расписанию интервал между отправлениями утром из Рыбинска сокращен до 15 минут, а из Ярославля во второй половине дня – до 20 минут, - сказал и.о.директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
Кроме того, рейсы состыкованы с прибытием поездов из Москвы.
С 20 февраля на маршруте №500 начали работать три дополнительные автобуса на 55 мест каждый. Все машины повышенной комфортности, планируется, что они будут работать в пиковые часы.
Сейчас в рейсы «Ярославль – Рыбинск» и обратно ходят 15 автобусов, в том числе шесть – большого класса.
ИСТОЧНИК KP.RU