2020-02-21T11:33:37+03:00
Общество

Президент назначил нового главного судью Ярославской области

Следующие шесть лет эту должность будет занимать Алексей Крайнов
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области назначен новый главный судья. Должность досталась Алексею Крайнову, который работал председателем Рыбинского городского суда последние шесть лет. Работу в судебной системе Алексей начинал в Кировском суде Ярославля в 2000 году.

- Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2020 года Алексей Крайнов назначен на должность председателя Ярославского областного суда на шестилетний срок, - прокомментировали в пресс-службе Ярославского областного суда Ярославской области.

Напомним, Владимир Ананьев, ранее возглавлявший Ярославский областной суд, ушел со своего поста летом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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