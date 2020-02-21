Жителя Московской области осудили за покушение на мошенничество в крупном размере в Ярославле

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:24:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Таганском районном суде Москвы за покушение на мошенничество осужден 44-летний житель Московской области.

Как говорится в материалах дела, в мае 2018 года ему стало известно о совместной коммерческой деятельности двух ярославских компаний: ПАО «ТГК-2» и ООО «СК «Протей», которая выполняла подрядные работы. Имея на руках такую информацию, подсудимый задумал преступление.

Он позвонил директору подрядной организации, назвался представителем генерирующей компании и предложил встретиться, чтобы обсудить работу по исполнению договоров. Руководитель подрядчиков отказался. Через несколько дней обвиняемый повторил свою попытку договориться о встрече и на этот раз у него все получилось.

- Подсудимый встретился с директором компании «СК «Протей» в ресторане и, подтвердив, что он представляет интересы ТГК-2, чего в действительности не было, потребовал от него передачи денег за уже заключенные договоры, пообещав со своей стороны помочь в заключение следующих контрактов и подписании актов приема работ, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Собеседник обещал подумать и очень долго не соглашался на «заманчивое» предложение. Но обстоятельства сыграли на руку обвиняемому: по ряду причин возникли проблемы с подписанием актов выполненных работ и оплатой, и собеседник подсудимого, будучи твердо уверенный в том, что тот может ему помочь, согласился на «сотрудничество».

- По требованию обвиняемого потерпевший, начиная уже с марта-апреля, должен был передавать 4,5% от стоимости заключенных между компаниями договоров. Но потерпевший, понимая, что действия носят противоправный характер, обратился в Управление ФСБ по Ярославской области, - сообщают в ведомстве.

Во время передачи ему денег, обвиняемый был задержан. Во время следствия он полностью признал свою вину. Учитывая это обстоятельство, а также наличие двух малолетних детей и мать на иждивении, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима, и штраф – 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU