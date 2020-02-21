2020-02-21T10:54:54+03:00
Происшествия

Ярославец украл из сервисного центра четыре сотовых и сразу продал их

Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратился индивидуальный предприниматель, из сервисного центра которого были похищены четыре мобильных телефона. Сумма ущерба при этом составила более 31 тысячи рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Установлено, что подозреваемый продал похищенные телефоны неизвестным лицам.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступником даны признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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