2020-02-21T10:48:33+03:00
Общество

В Ярославской области из приемной семьи забрали 3-летнего малыша

Мальчика вернули отцу
Полина Вачнадзе
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Отец и сын отправились домой.Отец и сын отправились домой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Судебные приставы Пошехонского района вернули 3-летнего сына родному отцы. Мать малыша лишена родительских прав. В 2016 году она родила мальчика, но воспитывать его и содержать ей было не на что, да и к своим родительским обязанностям она относилась крайне халатно. В итоге ребенка определили в детский дом. Там он прожил какое-то время, а потом мальчика усыновили.

Так бы и жил малыш в новой приемной семье, но о том, что с ним произошло, узнал его родной отец. Мужчина обратился с иском в суд и тот обязал вернуть ребенка законному родителю.

- Приставы возбудили исполнительное производство, в кратчайшие сроки узнали, где живет приемная семья. Там законные требования судебных приставов игнорировать не стали и передали мальчика отцу, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Отец и сын отправились домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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