Ярославские пловцы привезли с соревнований медали высшей пробы

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:31:36+03:00

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В Томске прошел Кубок России по плаванию в ластах. В соревнованиях участвовали больше 200 спортсменов из 21 региона страны, в их числе и ярославцы. Ребята достойно представили наш регион и привезли домой целую россыпь наград.

Трижды на пьедестал поднимался Алексей Шафигулин. Он стал первым на дистанции 1500 метров и завоевал два серебра на 400 и 800 метров. В копилке Елены Лопатиной золото на дистанции 200 метров и бронза на 100 метров. Обладательницей золота стала и Евгения Козырева. Она лучше других проплыла 1500 метров. А Анна Карзунова выиграла серебро на 400 метров и бронзу на дистанции 800 метров.

Ребята прошли отбор в сборную страны и теперь выступят на Чемпионате мира, который пройдет в июле в Томске. Поздравляем наших спортсменов с успехом!

ИСТОЧНИК KP.RU