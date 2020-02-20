Ярославские журналисты лепили хинкали по другим правилам

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:58:34+03:00

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Кулинарный мастер-класс организовал для журналистов и блогеров сотовый оператор Tele-2, а провел его шеф-повар Александр. Поскольку логотип у компании черный, то лепили хинкали из черного теста.

- В фарш из свинины и говядины добавили очень много лука и специй, как и принято в Грузии, - рассказал участник мастер-класса Дмитрий Кучер. – Хинкали получились просто божественными. Приготовленное блюдо съели все вместе, запивая безалкогольным коктейлем с экстрактом сосны и украшенным еловой шишечкой. Отличный получился мастер-класс – мы узнали много тонкостей не только кулинарного дела, но и о нашем цифровом мире.

ИСТОЧНИК KP.RU