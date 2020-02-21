В селах и малых городах Ярославской области появятся «Точки роста»

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:59:40+03:00

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В этом году в селах и малых городах области появятся образовательные центры «Точка роста». Их создадут в рамках регионального проекта «Современная школа».

- Школьники смогут на обновленном оборудовании изучать такие предметы, как «Технология», «Информатика» и «ОБЖ». Также у ребят будет возможность освоить программы дополнительного образования разного профилям: цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного. Благодаря новому оборудованию можно будет использовать дистанционное обучение и сетевое партнерство, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

А во внеурочное время в «Точках роста» будут повышать цифровую грамотность населения, обучать игре в шахматы и проектной деятельности. В образовательных центрах не только дети, но и педагоги и родители смогут развивать свои творческие способности. Всего за 2020 год планируют открыть 42 центра цифрового и гуманитарного профилей в 17 населенных пунктах, в их числе нет Ярославля и Рыбинска. На создание «Точек роста» из федерального и областного бюджетов выделят почти 47 миллионов рублей. Открытие центров намечено на 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU