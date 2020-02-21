2020-02-21T12:47:56+03:00
Общество

Житель Рыбинска публично оскорбил полицейского

Суд признал его виновным и назначил штраф
Светлана Крутикова
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За оскорбление полицейского житель Рыбинска заплатит 15 тысяч рублейЗа оскорбление полицейского житель Рыбинска заплатит 15 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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45-летнего жителя Рыбинска осудили за оскорбление представителя власти.

Инцидент произошел в вестибюле дежурной части ГИБДД Рыбинска. Мужчина обратился к инспектору дорожно-патрульной службы и в присутствии других лиц оскорбил его. Причем сделал это рыбинец нарочно. После инцидента возбудили уголовное дело и грубияна привлекли к ответственности.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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