2020-02-20T12:40:47+03:00
Общество

Синоптики расстроили ярославцев прогнозом погоды на длинные выходные

Вопреки ожиданиям будет дождь, снег и сильный ветер
Екатерина РЯБЦЕВА
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23 февраля ртуть в термометре упадет до +3 градусов23 февраля ртуть в термометре упадет до +3 градусовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославцы рано обрадовались февральской весне, солнечным будням и высоким температурным показателям. На предстоящие длинные выходные синоптики прогнозируют пасмурную погоду, сильный снег и туман. 23 февраля ртуть в термометре упадет до +3 градусов, а в ночь на 24 февраля температура воздуха достигнет -1 градуса.

Подует юго-западный ветер. Его порывы увеличатся до 12 метров в секунду.

О том, какой будет ярославская весна, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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