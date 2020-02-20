Синоптики расстроили ярославцев прогнозом погоды на длинные выходные
Вопреки ожиданиям будет дождь, снег и сильный ветер
23 февраля ртуть в термометре упадет до +3 градусовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославцы рано обрадовались февральской весне, солнечным будням и высоким температурным показателям. На предстоящие длинные выходные синоптики прогнозируют пасмурную погоду, сильный снег и туман. 23 февраля ртуть в термометре упадет до +3 градусов, а в ночь на 24 февраля температура воздуха достигнет -1 градуса.
Подует юго-западный ветер. Его порывы увеличатся до 12 метров в секунду.
О том, какой будет ярославская весна, читайте в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU