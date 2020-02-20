В Рыбинске пьяный вор стащил чужой велосипед и поехал на нем домой

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:58:10+03:00

Преступник решил доехать на велосипеде до дома. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В полицию Рыбинска обратился парень, у которого из подъезда дома украли велосипед. Сотрудники УМВД быстро установили 40-летнего подозреваемого из микрорайона Мариевка.

- Злоумышленник пояснил, что находился в гостях у знакомого, они пили, - уточнили в пресс-службе региональной полиции. - Подозреваемый пошёл за очередной бутылкой, но вернувшись из магазина, перепутал подъезд и обнаружил на площадке первого этажа велосипед.

Преступник решил доехать на велосипеде до дома. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU