2020-02-20T11:32:11+03:00
Общество

В Ярославской области из-за хулиганства одноклассника пострадали шесть школьников

Их увезли в больницу
Полина Вачнадзе
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Детям оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домойДетям оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домойФото: Полина Вачнадзе
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ЧП произошло 19 февраля днем в одной из школ Брейтово. Одноклассник, видимо, желая немного похулиганить, в одном из помещений школы распылил огнетушитель. В результате этой неудачной шутки шесть учеников оказались в больнице: у них началась аллергическая реакция.

- Детям оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Отдел по делам несовершеннолетних сейчас проводит проверку по факту случившегося, - рассказали КП-Ярославль в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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