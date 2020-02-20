В Ярославской области из-за хулиганства одноклассника пострадали шесть школьников

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:32:11+03:00

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ЧП произошло 19 февраля днем в одной из школ Брейтово. Одноклассник, видимо, желая немного похулиганить, в одном из помещений школы распылил огнетушитель. В результате этой неудачной шутки шесть учеников оказались в больнице: у них началась аллергическая реакция.

- Детям оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Отдел по делам несовершеннолетних сейчас проводит проверку по факту случившегося, - рассказали КП-Ярославль в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU