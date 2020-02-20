2020-02-20T11:27:54+03:00
Происшествия

Я Ярославской области преступники похитили фрагменты перил на 164 тысячии

Злоумышленники попали внутрь через окно
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступниками которыми даны признательные показания.Преступниками которыми даны признательные показания.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Даниловского района поступило сообщение из одного городского учреждения, которое находится на ремонте. Выяснилось, что неизвестные проникли в помещение через окно и похитили 76 балясин ой металлической лестницы.

- Сумма ущерба составила 164 тысячи рублей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Установлены и задержаны трое подозреваемых - жители Данилова, которыми даны признательные показания. Установлено, что они проникли в помещение, выломали детали и сложили их под лестницей

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное частично изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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