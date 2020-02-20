2020-02-20T07:45:26+03:00
Общество

В одном из многоквартирных домов Рыбинска горел электричесикй щиток

С пожаром удалось быстро справиться
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возгорания.По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возгорания.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинске 19 февраля в одном из многоквартирных домов по улице 200-летия Рыбинска горел жилой дом. Пламя вспыхнуло в электронном щитке в подъезде дома.

- В тушении были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники,- добавили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

Огонь удалось нейтрализовать уже через 20 минут. К счастью, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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