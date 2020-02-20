В одном из многоквартирных домов Рыбинска горел электричесикй щиток

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:45:26+03:00

По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возгорания. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске 19 февраля в одном из многоквартирных домов по улице 200-летия Рыбинска горел жилой дом. Пламя вспыхнуло в электронном щитке в подъезде дома.

- В тушении были задействованы девять человек личного состава и две единицы техники,- добавили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

Огонь удалось нейтрализовать уже через 20 минут. К счастью, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU