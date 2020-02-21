2020-02-21T12:25:59+03:00
Общество

Жители Ярославской области смогут получать льготные лекарства по предварительной записи

Новую систему протестируют в Гаврилов-Яме
Светлана Крутикова
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Получить лекарства можно будет по предварительной записиПолучить лекарства можно будет по предварительной записиФото: Правительство Ярославской области
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Благодаря новой системе нагрузка на терапевтов станет более равномерной и выдавать рецепты будут быстрее, а значит, больше не будет огромных очередей в дни выписки лекарств.

– В Ярославской области 160 тысяч региональных и более 21 тысячи федеральных льготников получают лекарства за счет средств соответствующих бюджетов. В 2019 году из областного бюджета на эти цели выделили около 1,7 миллиарда рублей. Эта сумма более чем в 5 превышает выделенные федеральные средства, – отметила заместитель директора областного департамента здравоохранения и фармации Надежда Корзина.

Раньше в Гаврилов-Ямской ЦРБ рецепт можно было получить только в порядке живой очереди. Врачи принимали в день по 200 – 300 человек. Люди ждали своей очереди по 4 – 5 часов. Сейчас в поликлинике открыли специальный кабинет, где выписывают льготные лекарства и ведут предварительную запись на получение рецепта. Всех пациентов распределили на несколько дней. Теперь ждать приходится всего 15 - 20 минут. Записаться на получение рецепта можно через Интернет или обратившись лично в регистратуру или к терапевту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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