«Ростелеком» и «Балетная школа» запустили сервис цифрового анализа речи

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:41:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Международная сеть детских балетных школ «Балет с 2 лет» совместно с макрорегиональным филиалом (МРФ) «Центр» ПАО «Ростелеком» в 2019 году запустили сервис речевой аналитики. Для оценки качества работы своих сотрудников школа впервые в России начала применять аудиобейджи.

Интеллектуальная аудиосистема в автоматическом режиме производит запись и мониторинг диалогов администраторов школы с клиентами по заданным метрикам. В частности, проверяется насколько работа сотрудников школ соответствует принятым стандартам обслуживания. Технология помогает оценить деятельности персонала, выявить слабые места в обслуживании и оперативно повысить эффективность.

- Для «Школы «Балет с 2 лет» наша компания предложила аудиобейджи, адаптированные под конкретные задачи. Система речевой аналитики производит мониторинг более чем 15 стандартов. Данная технология будет интересна и предприятиям. С ее помощью возможно достичь различные цели, например: увеличить доходы и производительность компаний, повысить эффективность продаж и удовлетворенность клиентов, сократить расходы, - рассказал директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.

Генеральными подрядчиками проекта выступили «Ростелеком» и поставщик технологии VocaTech. Сервис речевой аналитики построен на трех механизмах: распознавание речи, тегирование разговора (анализ на основе специально подобранных категорий слов) и многоуровневая аналитика полученных из аудиозаписей данных. Бейджи удобны в использовании, работают до 12 часов без дополнительной подзарядки. Запись производится только когда аудиобейдж находится на сотруднике, включение происходит автоматически. В планах «Ростелекома» - продолжить развитие цифровых сервисов, используя инновационные технологии.