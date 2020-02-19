2020-02-19T12:25:37+03:00
Общество

Режим работы ярославских почтовых отделений на предстоящие праздники

23 февраля и 8 марты – выходные дни
Полина Вачнадзе
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22 февраля и 7 марта время работы почты сократится на один час.22 февраля и 7 марта время работы почты сократится на один час.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области все отделения почтовой связи будут закрыты 23 февраля и 8 марты. В эти дни не будут доставлять почтовые отправления, печатные издания и вынимать корреспонденцию из почтовых ящиков.

22 февраля и 7 марта время работы почты сократится на один час.

24 февраля и 9 марты отделения будут работать по расписаниях воскресенья.

Доставка пенсий и других пособий ярославцам будет доставляться по ранее установленному графику.

Подробно о работе какого-либо конкретного почтового отделения можно узнать на сайте Почты России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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