Режим работы ярославских почтовых отделений на предстоящие праздники
23 февраля и 8 марты – выходные дни
22 февраля и 7 марта время работы почты сократится на один час.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области все отделения почтовой связи будут закрыты 23 февраля и 8 марты. В эти дни не будут доставлять почтовые отправления, печатные издания и вынимать корреспонденцию из почтовых ящиков.
22 февраля и 7 марта время работы почты сократится на один час.
24 февраля и 9 марты отделения будут работать по расписаниях воскресенья.
Доставка пенсий и других пособий ярославцам будет доставляться по ранее установленному графику.
Подробно о работе какого-либо конкретного почтового отделения можно узнать на сайте Почты России.
ИСТОЧНИК KP.RU