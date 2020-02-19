Житель Красноярска нашел в Москве фальшивые деньги и приехал в Ярославль их сбывать

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:13:47+03:00

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Житель Красноярска приехал в Ярославль, чтобы сбыть здесь поддельные купюры, которые он нашел в столице. За это ближайшие два года своей жизни 20-летний молодой человек проведет в колонии общего режима.

В суде было установлено, что летом прошлого года он переехал из Красноярска в Москву, где снимал квартиру. В парке недалеко от дома молодой человек нашел фальшивки. Но не сдал их в полицию, как должен был сделать, а решил их потратить. Но не в столице. Специально для того, чтобы сбыть поддельные купюры, злоумышленник поехал в Ярославль и прошелся по магазинам.

В итоге ему удалось закупить товара на 65 тысяч рублей – мужчина потратил 13 подделок номиналом 5000 рублей каждая. В конце-концов его задержали полицейские.

- Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщает прокуратура Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU