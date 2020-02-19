2020-02-19T10:50:44+03:00
Происшествия

Как в старые недобрые времена. Мошенники выудили у ярославского пенсионера деньги за освобождение родственника от тюрьмы

Мужчина заплатил злоумышленникам 13 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Звонивший попросил 13 тысяч рублей и ярославец перевел их на счет.Звонивший попросил 13 тысяч рублей и ярославец перевел их на счет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Злоумышленники вспомнили старый и совершенно нечестный способ отъема денег у населения и решили им вновь воспользоваться. Неизвестный мужчина позвонил пенсионеру и сообщил дедушке, что его сноха попала в ДТП. За освобождение родственницы от уголовной ответственности нужно было заплатить. Звонивший попросил 13 тысяч рублей и ярославец перевел их на счет. А потом понял, что его жестоко обманули и обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

И еще раз напоминает о необходимости поговорить со своими пожилыми родственниками, рассказать о таких случаях мошенничества и как вести себя, если позвонят с просьбой дать денег.

Как правило мошенники могут позвонить пожилых людям или даже прийти к ним, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын, внук совершил ДТП, задержан, но проблему можно решить если заплатить энную сумму денег.

- Полиция напоминает: если к вам домой придут неизвестные или позвонят по телефону и сообщат, что у вашего родственника неприятности и ему срочно необходимо передать деньги, не сомневайтесь – это мошенники! Сегодня техника позволяет даже подделать голос человека. Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям. Свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию. Вызвать полицию можно, позвонив по телефону «02», с сотового «102». Телефон доверия УМВД России по Ярославской области 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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